41-летний отец убил двух маленьких сыновей и покончил с собой: жена и дочь успели сбежать

В Уфе 41-летний местный житель убил 13-летнего и 7-летнего сыновей. Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Как пишет "Лента" со ссылкой на Следком Башкирии, мужчина расправился с детьми, а потом свел счеты с жизнью. В доме находились жена и 10-летняя дочь, они смогли сбежать и спастись.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам "а, в" части 1 статьи 105 ("Убийство") УК РФ. На месте происшествия работают первый заместитель руководителя следственного управления республики Евгений Лагацкий, руководство, следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции.