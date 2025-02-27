4 самых ранних сорта томатов, которые созреют уже в июне: урожайность потрясающая, фитофтора не подвержены

Для любителей свежих помидоров начало лета может стать настоящим праздником благодаря выбору ранних сортов томатов.

В этой статье мы рассмотрим четыре сорта томатов, которые не только дадут урожай уже в июне, но и порадуют своей устойчивостью к фитофторозу и высокой урожайностью.

1. Сорт «Северный ранний»:

Этот сорт идеален для выращивания в условиях российского климата, включая северные регионы. «Северный ранний» выделяется своей способностью давать первые плоды уже через 85-90 дней после посева. Помидоры среднего размера, ярко-красные, с отличным вкусом и плотной мякотью, идеально подходят как для свежего потребления, так и для консервации.

2. Сорт «Ранний рюрприз»:

«Ранний сюрприз» привлекает садоводов своей высокой урожайностью и устойчивостью к большинству заболеваний, включая фитофтороз. Эти помидоры созревают уже на 60-65 день после высадки рассады, что делает их одними из самых ранних. Плоды крупные, массой до 200 грамм, сладкие и сочные, идеальны для салатов и соков.

3. Сорт «Ультраранний»:

Как следует из названия, сорт «Ультраранний» выделяется особенно ранним сроком созревания. Первые плоды можно собирать уже через 50-55 дней после высадки. Помидоры небольшие, но очень вкусные, с ярко выраженным томатным ароматом. Этот сорт прекрасно подходит для тех, кто хочет как можно скорее насладиться урожаем.

4. Сорт «Быстрый»:

«Быстрый» – это сорт, который порадует вас урожаем уже через 60 дней после посадки. Помидоры этого сорта имеют привлекательный внешний вид и отличные вкусовые качества, устойчивы к низким температурам и фитофторозу. Их можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте.

Выбор ранних сортов томатов позволит вам получить урожай уже в начале лета. Устойчивость к заболеваниям и высокая урожайность делают эти сорта идеальным выбором для любого садовода. Не забывайте о правильном уходе и подходящих агротехнических приемах, чтобы гарантировать здоровье растений и обилие урожая.