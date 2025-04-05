4 ложки в таз — и через 15 минут ковер лучше нового: от многолетней грязи и пятен не осталось и следа — лайфхак
Эксперт по домоводству Елена Матвеева предложила хозяйкам простой и недорогой метод чистки ковров, используя доступные на каждой кухне средства. Этот способ позволяет эффективно удалить многолетние загрязнения и пятна, достигая результата, сравнимого с профессиональной химчисткой.
Ингредиенты:
1 стакан горячей воды
1 столовая ложка пищевой соды
2 столовые ложки 9%-го уксуса
1 столовая ложка жидкого или натертого хозяйственного мыла
Инструкция:
В емкость налейте 1 стакан горячей воды.
Добавьте соду, уксус и мыло, тщательно перемешайте.
Влейте еще 1 стакан горячей воды и снова перемешайте.
Вспеньте смесь с помощью губки.
Равномерно нанесите пену на поверхность ковра.
Оставьте на 15 минут для воздействия.
Смочите салфетку в чистой воде и удалите остатки средства с ковра.
Этот метод позволяет средству проникнуть в волокна ковра и эффективно взаимодействовать с загрязнениями, обеспечивая чистоту и свежесть покрытия, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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