Новости России
· 16+ · Полина Модестова

4 ложки в таз — и через 15 минут ковер лучше нового: от многолетней грязи и пятен не осталось и следа — лайфхак

Эксперт по домоводству Елена Матвеева предложил...

Pinterest

Подписаться на Дзен.канал

Эксперт по домоводству Елена Матвеева предложила хозяйкам простой и недорогой метод чистки ковров, используя доступные на каждой кухне средства. Этот способ позволяет эффективно удалить многолетние загрязнения и пятна, достигая результата, сравнимого с профессиональной химчисткой.​

Ингредиенты:

  • 1 стакан горячей воды​

  • 1 столовая ложка пищевой соды​

  • 2 столовые ложки 9%-го уксуса​

  • 1 столовая ложка жидкого или натертого хозяйственного мыла​

Инструкция:

  1. В емкость налейте 1 стакан горячей воды.​

  2. Добавьте соду, уксус и мыло, тщательно перемешайте.​

  3. Влейте еще 1 стакан горячей воды и снова перемешайте.​

  4. Вспеньте смесь с помощью губки.​

  5. Равномерно нанесите пену на поверхность ковра.

  6. Оставьте на 15 минут для воздействия.​

  7. Смочите салфетку в чистой воде и удалите остатки средства с ковра.​

Этот метод позволяет средству проникнуть в волокна ковра и эффективно взаимодействовать с загрязнениями, обеспечивая чистоту и свежесть покрытия, пишет krasnoyarskmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Не у нас

день назад

Мужчина пережил смерть и рассказал, что он ощутил на том свете

мебельные коричневополосые паразиты фото

Не у нас

день назад

Врач рассказала, что тест с часами помогает обнаружить признаки слабоумия

Интересное в Казани

3 дня назад

Помощь в трудный момент: теперь в Казани можно заказать доставку поминальных обедов

ремонт водонагревателей в Казани

Новости Казани

день назад

В КФУ ученые примут участие в создании вакцины от рака

Новости Казани

день назад

В апреле платные парковки добирутся до спальных районов Казани

Не у нас

день назад

Утраченный текст легенды о короле Артуре был найден

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на 15 дней закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки
Лонгриды
2 дня назад

Казанец обвинил ТТС в обмане: скрытые дефекты и игнорирование претензий

В Казани мужчина при покупки автомобиля попал в...

Не у нас

3 минуты назад

Первый канал снимет фильм и сериал с сгенерированными ИИ персонажами

Не у нас

28 минут назад

Наравне с остальными: ИИ поступил в университет и с сентября начнет обучение

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане раньше времени проснулись змеи

Новости Татарстана

4 часа назад

Рустама Минниханова могут вновь выдвинуть на пост Раиса на предстоящих выборах
В Казани мужчина жестоко избил свою мать
Новости Казани
2 дня назад

В Казани мужчина жестоко избил свою мать

Новости Казани

4 часа назад

Глава СК потребовал доклад о деле жестокого убийства пятилетнего мальчика в Казани

Не у нас

4 часа назад

В каких регионах Татарстана 6 апреля ждать снегопад?

Новости Казани

5 часов назад

В Татарстане задержали мужчину, напавшего на пенсионера
Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные со...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья