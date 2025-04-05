4 ложки в таз — и через 15 минут ковер лучше нового: от многолетней грязи и пятен не осталось и следа — лайфхак

Эксперт по домоводству Елена Матвеева предложила хозяйкам простой и недорогой метод чистки ковров, используя доступные на каждой кухне средства. Этот способ позволяет эффективно удалить многолетние загрязнения и пятна, достигая результата, сравнимого с профессиональной химчисткой.​

Ингредиенты:

1 стакан горячей воды​

1 столовая ложка пищевой соды​

2 столовые ложки 9%-го уксуса​

1 столовая ложка жидкого или натертого хозяйственного мыла​

Инструкция:

В емкость налейте 1 стакан горячей воды.​ Добавьте соду, уксус и мыло, тщательно перемешайте.​ Влейте еще 1 стакан горячей воды и снова перемешайте.​ Вспеньте смесь с помощью губки.​ Равномерно нанесите пену на поверхность ковра. Оставьте на 15 минут для воздействия.​ Смочите салфетку в чистой воде и удалите остатки средства с ковра.​

Этот метод позволяет средству проникнуть в волокна ковра и эффективно взаимодействовать с загрязнениями, обеспечивая чистоту и свежесть покрытия, пишет krasnoyarskmedia.ru.