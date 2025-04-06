4 ложки в таз — и через 15 минут ковер ярче нового: от многолетней грязи и пятен не осталось и следа — лайфхак

Специалист по домоводству Елена Матвеева рассказала, как легко и недорого привести ковер в порядок — без лишних трат и специальных средств. Всё, что нужно, есть почти на каждой кухне. А результат, по словам хозяйки, не хуже, чем после профессиональной чистки.

Что нужно:

1 стакан горячей воды

1 ст. ложка пищевой соды

2 ст. ложки 9% уксуса

1 ст. ложка жидкого или натертого хозяйственного мыла

Сначала смешайте все ингредиенты в тазу, затем добавьте ещё стакан горячей воды. Полученный состав вспеньте губкой — должна получиться густая пена.

Как применять:

Равномерно нанесите пену на поверхность ковра и оставьте на 15 минут. За это время средство успеет проникнуть вглубь и начать «работу» с грязью и пятнами.

После этого возьмите чистую влажную салфетку и протрите ковер, чтобы убрать остатки состава.

Результат вас удивит: загрязнения исчезают, а ковер выглядит свежим и чистым — без затрат на химчистку, пишет krasnoyarskmedia.ru.