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38-летняя Ольга Бузова впечатлила фанатов кружевным платьем

Известно, что в настоящее время бывшая участниц...

https://t.me/byzovahouse

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38-летняя певица Ольга Бузова опубликовала в социальной сети свою фотографию из Колумбии. Там телеведущая участвовала в съемках программы «Звезды в Джунглях».

Бузова надела черное вязаное платье. Полупрозрачный лифчик на просвечивал, однако артистка не обратила на это внимание.

Ольга написала у себя, что ее образы из Колумбии очень жгучие и горячие.

Фанаты певицы оказались довольны фотографией и стали оставлять восторженные комментарии, подписчики делали ей комплименты.

Известно, что в настоящее время бывшая участница "Дома-2" Ольга Бузова трудится над новым телевизионным шоу в Китае, где не так давно спровоцировала слухи о том, что она находится в положении.

Напомним, российская телеведущая и актриса появилась на свет в январе 1986 года, в Ленинграде. По окончании школы она поступила в СПбГУ.

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