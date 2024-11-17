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38-летняя актриса не стала скрывать фигуру через шесть дней после родов

Александра Даддарио, известная в Америке и за е...

goodfon.ru

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Александра Даддарио, известная в Америке и за ее пределами актриса,, недавно поразила своих поклонников, опубликовав фото спустя лишь шесть дней после того, как родила своего первенца. В своем аккаунте в социальных сетях она выложила снимок, на котором позирует в домашнем ансамбле, состоящем из бежевого бюстгальтера и серых шорт, держа на руках новорожденного.

38-летняя актриса появилась в естественном виде: без макияжа, с легко уложенными волосами. Александра с гордостью комментирует: «Это я, спустя шесть дней после рождения моего маленького волшебства. Я поражена возможностями женского тела и никогда не была настолько горда за свое».

Этот моментальный снимок не только поднял волны поддержки среди ее подписчиков, но и подчеркнул важность реального изображения материнства в условиях социальных сетей, где часто царят идеализированные стандарты красоты, пишет lady.mail.ru.

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