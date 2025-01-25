33 уголовных дела за совращение: что будет с тренером за "особый" подход к ученице

В Екатеринбурге против известного тренера по плаванию возбуждено тридцать три уголовных дела по обвинению в сексуальных насилиях. Все обвинения были основаны на показаниях, которые дала одна из жертв, согласно информации от источника в URA.RU.

Тренер в настоящее время содержится под стражей, при этом он не признает своей вины. Согласно данным следствия, предполагается, что в течение 2021-2023 годов он совершал неприемлемые действия в отношении своей молодой ученицы в возрасте 12-14 лет на спортивных соревнованиях по всей России.

Представители Следственного комитета по Свердловской области на данный момент не предоставляют комментариев по этому поводу.

Это обвинение вызвало значительное внимание, учитывая профессиональный статус и репутацию тренера. Ожидаются дополнительные расследования и возможно судебное разбирательство, чтобы выяснить все обстоятельства дела, пишет Общественная Служба Новостей.