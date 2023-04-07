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"300 снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих": Путин рассказал, как ВСУ не пожалели сотен боеприпасов, чтобы ликвидировать 14 своих пленных

Путин рассказал, как ВСУ выпустили 300 снарядов по группе из 14 украинских пленных
"300 снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих": Путин рассказал, как ВСУ не пожалели сотен боеприпасов, чтобы ликвидировать 14 своих пленных

Фото: открытые источники

Российский президент Владимир Путин во время встречи с врио глав ДНР Денисом Пушилиным рассказал, как ВСУ не пожалели сотен столь дефицитных для них снарядов, чтобы ликвидировать всего 14 пленных.

По словам главы государства, 14 укровоинов решили сдаваться.

"Было уже поздно, и наши оставили там с ними несколько человек. Даже не охраняли, чтобы с утра вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих военнослужащих. К сожалению, и наши пострадали. Но они своих не жалеют. Ведут себя в высшей степени цинично и жестоко", — сказал Путин, его цитирует RT.

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