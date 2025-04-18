3 ложки в воду — и духовка стала чище новой: от липкого жира и нагара не осталось и следа — сияет как на праздник

Необязательно покупать агрессивные химикаты, чтобы справиться с копотью и жиром на стенках духовки.

Популярный автор канала «Советы для дома» рассказал, как приготовить действенное средство из того, что уже есть у вас на кухне.

Паста для стенок духовки

Смешайте:

4 ст. л. пищевой соды

1 ст. л. средства для мытья посуды

1 ст. л. воды

Смесь должна получиться пастообразной. Нанесите её на внутренние стенки духовки и оставьте на 30 минут. За это время она размягчит даже старый жир.

Как отмыть решетки от нагара

Вскипятите 3 литра воды.

Растворите в ней 1 таблетку для посудомойки.

Опустите туда решетки на 10 минут.

Протрите их щеткой или губкой — нагар сам сойдёт.

Промойте под тёплой водой и дайте высохнуть.

Завершающий этап: уксус против остатков жира

Перелейте 9% уксус в пульверизатор.

Распылите по стенкам духовки.

Протрите всё щеткой или губкой.

Смойте чистой водой и вытрите насухо.

Установите решетки на место.

Стекло духовки — тоже будет как новое

Эксперт по уборке Марина Жукова рекомендует такой состав:

3 ст. л. порошка для посудомоек (или 2 таблетки)

1 ст. л. нашатырного спирта

1 стакан кипятка

Нанесите на стекло, не давая раствору высохнуть. Через 20 минут проверьте, размягчился ли налёт — и смело чистите.

Альтернатива: паста из соды и перекиси водорода. Нанесите её на стекло на 30 минут, затем удалите губкой и вытрите насухо.

Ваша духовка может засиять без вредной химии и затрат. Немного соды, уксуса и терпения — и кухня снова будет сверкать чистотой. А главное — безопасно для здоровья и бюджета, сообщает krasnoyarskmedia.