3 ложки в воду — и духовка стала чище новой: от липкого жира и нагара не осталось и следа — сияет как на праздник
fomebel.ru
Необязательно покупать агрессивные химикаты, чтобы справиться с копотью и жиром на стенках духовки.
Популярный автор канала «Советы для дома» рассказал, как приготовить действенное средство из того, что уже есть у вас на кухне.
Паста для стенок духовки
Смешайте:
- 4 ст. л. пищевой соды
- 1 ст. л. средства для мытья посуды
- 1 ст. л. воды
Смесь должна получиться пастообразной. Нанесите её на внутренние стенки духовки и оставьте на 30 минут. За это время она размягчит даже старый жир.
Как отмыть решетки от нагара
- Вскипятите 3 литра воды.
- Растворите в ней 1 таблетку для посудомойки.
- Опустите туда решетки на 10 минут.
- Протрите их щеткой или губкой — нагар сам сойдёт.
- Промойте под тёплой водой и дайте высохнуть.
Завершающий этап: уксус против остатков жира
- Перелейте 9% уксус в пульверизатор.
- Распылите по стенкам духовки.
- Протрите всё щеткой или губкой.
- Смойте чистой водой и вытрите насухо.
- Установите решетки на место.
- Стекло духовки — тоже будет как новое
Эксперт по уборке Марина Жукова рекомендует такой состав:
- 3 ст. л. порошка для посудомоек (или 2 таблетки)
- 1 ст. л. нашатырного спирта
- 1 стакан кипятка
Нанесите на стекло, не давая раствору высохнуть. Через 20 минут проверьте, размягчился ли налёт — и смело чистите.
Альтернатива: паста из соды и перекиси водорода. Нанесите её на стекло на 30 минут, затем удалите губкой и вытрите насухо.
Ваша духовка может засиять без вредной химии и затрат. Немного соды, уксуса и терпения — и кухня снова будет сверкать чистотой. А главное — безопасно для здоровья и бюджета, сообщает krasnoyarskmedia.
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