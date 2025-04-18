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3 ложки в воду — и духовка стала чище новой: от липкого жира и нагара не осталось и следа — сияет как на праздник

Хозяйки делятся эффективным рецептом, который л...

fomebel.ru

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Необязательно покупать агрессивные химикаты, чтобы справиться с копотью и жиром на стенках духовки.

Популярный автор канала «Советы для дома» рассказал, как приготовить действенное средство из того, что уже есть у вас на кухне.

Паста для стенок духовки

Смешайте:

  • 4 ст. л. пищевой соды
  • 1 ст. л. средства для мытья посуды
  • 1 ст. л. воды

Смесь должна получиться пастообразной. Нанесите её на внутренние стенки духовки и оставьте на 30 минут. За это время она размягчит даже старый жир.

Как отмыть решетки от нагара

  • Вскипятите 3 литра воды.
  • Растворите в ней 1 таблетку для посудомойки.
  • Опустите туда решетки на 10 минут.
  • Протрите их щеткой или губкой — нагар сам сойдёт.
  • Промойте под тёплой водой и дайте высохнуть.

Завершающий этап: уксус против остатков жира

  • Перелейте 9% уксус в пульверизатор.
  • Распылите по стенкам духовки.
  • Протрите всё щеткой или губкой.
  • Смойте чистой водой и вытрите насухо.
  • Установите решетки на место.
  • Стекло духовки — тоже будет как новое

Эксперт по уборке Марина Жукова рекомендует такой состав:

  • 3 ст. л. порошка для посудомоек (или 2 таблетки)
  • 1 ст. л. нашатырного спирта
  • 1 стакан кипятка

Нанесите на стекло, не давая раствору высохнуть. Через 20 минут проверьте, размягчился ли налёт — и смело чистите.

Альтернатива: паста из соды и перекиси водорода. Нанесите её на стекло на 30 минут, затем удалите губкой и вытрите насухо.

Ваша духовка может засиять без вредной химии и затрат. Немного соды, уксуса и терпения — и кухня снова будет сверкать чистотой. А главное — безопасно для здоровья и бюджета, сообщает krasnoyarskmedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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