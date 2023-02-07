26 ударов ножом по лицу и 20 - по телу: пятиклассница в школьном туалете искромсала одноклассницу

В Московской области, в Химках, пятиклассница напала с ножом на ровесницу в школьном туалете, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на лице у потерпевшей было 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов. Девочка потеряла много крови, она в тяжелом состоянии. Вскоре школьницу доставят в больницу в Люберцах на вертолете.

Уточняется, что после инцидента мать нападавшей написала отцу изрезанной ученицы сообщение со словами: "Извините нас". Одноклассницы рассказали, что не знали о конфликте между сверстницами.

Девочка, которая с кухонным ножом пришла в школу, вернулась в класс вся в крови и заявила "Я убила ее".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.