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26 ударов ножом по лицу и 20 - по телу: пятиклассница в школьном туалете искромсала одноклассницу

26 ударов ножом по лицу и 20 - по телу: пятиклассница в школьном туалете искромсала одноклассницу

Фото: bloknot.ru

В Московской области, в Химках, пятиклассница напала с ножом на ровесницу в школьном туалете, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на лице у потерпевшей было 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких ран и порезов. Девочка потеряла много крови, она в тяжелом состоянии. Вскоре школьницу доставят в больницу в Люберцах на вертолете.

Уточняется, что после инцидента мать нападавшей написала отцу изрезанной ученицы сообщение со словами: "Извините нас". Одноклассницы рассказали, что не знали о конфликте между сверстницами.

Девочка, которая с кухонным ножом пришла в школу, вернулась в класс вся в крови и заявила "Я убила ее".
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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