2 капли под корень – и вытянутая рассада обретает силу: томаты и перцы станут мощными и крепкими
rutube.ru
Забудьте о покупных стимуляторах и удобрениях — на вашей кухне уже есть всё необходимое для того, чтобы вырастить мощную и здоровую рассаду.
Опытный агроном раскрывает рецепт натуральной первой подкормки, которая работает ничуть не хуже химии.
Эко-стимулятор из луковой шелухи — как приготовить:
- Настой: Горсть луковой шелухи залейте 200 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
- Фильтрация: Процедите через марлю и разведите в 1 литре отстоянной воды.
Усиление эффекта:
- Половина таблетки янтарной кислоты — для усвоения питательных веществ;
- 0,5 ч. ложки гумата калия — для укрепления корней;
- 0,5 ч. ложки мёда — природный источник энергии и микроэлементов.
Как использовать:
Поливайте под каждый росток по 3–5 капель при помощи шприца без иглы или спринцовки. Делать это нужно утром, чтобы почва успела подсохнуть к вечеру. Избегайте переувлажнения!
Результат уже через три дня:
- Утолщаются стебли;
- Листья становятся ярко-зелёными;
- Растения приобретают компактную форму;
- Повышается устойчивость к грибкам и перепадам температуры;
- Рассада легче переносит пересадку.
Профессиональный лайфхак:
Для усиления эффекта используйте этот же раствор для опрыскивания листьев, но только в пасмурную погоду — чтобы избежать ожогов.
Луковая шелуха — это доступный, натуральный и эффективный способ превратить хрупкие ростки в крепкие саженцы без лишних затрат.
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