2 капли под корень – и вытянутая рассада обретает силу: томаты и перцы станут мощными и крепкими

Забудьте о покупных стимуляторах и удобрениях — на вашей кухне уже есть всё необходимое для того, чтобы вырастить мощную и здоровую рассаду.

Опытный агроном раскрывает рецепт натуральной первой подкормки, которая работает ничуть не хуже химии.

Эко-стимулятор из луковой шелухи — как приготовить:

Настой: Горсть луковой шелухи залейте 200 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 30 минут.

Фильтрация: Процедите через марлю и разведите в 1 литре отстоянной воды.

Усиление эффекта:

Половина таблетки янтарной кислоты — для усвоения питательных веществ;

0,5 ч. ложки гумата калия — для укрепления корней;

0,5 ч. ложки мёда — природный источник энергии и микроэлементов.

Как использовать:

Поливайте под каждый росток по 3–5 капель при помощи шприца без иглы или спринцовки. Делать это нужно утром, чтобы почва успела подсохнуть к вечеру. Избегайте переувлажнения!

Результат уже через три дня:

Утолщаются стебли;

Листья становятся ярко-зелёными;

Растения приобретают компактную форму;

Повышается устойчивость к грибкам и перепадам температуры;

Рассада легче переносит пересадку.

Профессиональный лайфхак:

Для усиления эффекта используйте этот же раствор для опрыскивания листьев, но только в пасмурную погоду — чтобы избежать ожогов.

Луковая шелуха — это доступный, натуральный и эффективный способ превратить хрупкие ростки в крепкие саженцы без лишних затрат.

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