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2 капли под корень – и вытянутая рассада наберет силу: томаты и перцы станут мощными и крепкими

Забудьте про магазинную химию — луковая шелуха ...

m.nn.ru

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Вместо дорогих стимуляторов и минеральных удобрений, агрономы всё чаще рекомендуют оглянуться… на кухню.

Оказывается, простая луковая шелуха способна заменить целую полку покупных препаратов. Делимся рецептом эко-подкормки, которая укрепляет рассаду и ускоряет её рост уже с первых дней.

Натуральный настой: готовим стимулятор своими руками

Чтобы приготовить базу для удобрения, потребуется всего:

  • Горсть луковой шелухи,
  • 200 мл кипятка.

Залейте шелуху горячей водой, накройте крышкой и дайте настояться полчаса. Затем процедите полученную жидкость через марлю и разбавьте 1 литром отстоянной воды — это и есть основа «зелёного» удобрения.

Как усилить действие настоя?

Добавьте в настой:

  • Половину таблетки янтарной кислоты — помогает растениям усваивать питательные вещества;
  • 0,5 ч. ложки гумата калия — укрепляет корневую систему;
  • 0,5 ч. ложки мёда — природный источник микроэлементов и энергии.

Как применять?

  • Используйте шприц без иглы или маленькую спринцовку, чтобы капать по 3–5 капель под каждый росток.
  • Поливайте только утром — так почва успеет просохнуть к вечеру, и это снизит риск загнивания.

Не переусердствуйте: рассада не любит «болота».

Что даёт такая подкормка?

Уже через несколько дней вы заметите:

  • Утолщение стеблей;
  • Насыщенный зелёный цвет листьев;
  • Компактную и крепкую форму растений;
  • Снижение риска грибковых заболеваний;
  • Лучшую переносимость пересадки.

Лайфхак от агронома: опрыскивание листьев

Тот же настой можно использовать и для листовой обработки. Главное — делать это в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов.

Луковая шелуха — это не мусор, а ценный ресурс, доступный каждому. Простая, эффективная и абсолютно натуральная альтернатива химии, которую уже оценили опытные дачники.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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