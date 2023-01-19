16-летний подросток умер от редчайшей формы бессонницы

В Москве 16-летний мальчик скончался от редчайшей формы бессонницы, сообщает РЕН ТВ. Тело его нашли в квартире. Предварительно, подросток страдал редким наследственным заболеванием - семейной фатальной бессонницей и вызванным ею истощением.

Семейная фатальная бессонница является неизлечимым недугом, который сопряжен с мутацией генов. Во всем мире врачи насчитали лишь от 40 до 70 (по разным данным) случаев болезни.

На последних стадиях недуга человек не спит совсем, перестает говорить и реагировать на внешние возбудители.