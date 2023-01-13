16-летняя школьница внезапно умерла на вечеринке

В Барнауле 15-летняя школьница умерла на вечеринке. Об этом Barnaul 22 рассказала мать погибшей.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. По словам матери подростка, накануне происшествия дочь отпросилась на ночевку к подруге. Однако, как выяснилось позже, той ночью девочки пошли на вечеринку к молодому человеку их знакомой.

На следующее утро самочувствие несовершеннолетней резко ухудшилось, и она ушла в уборную. После того, как девочка долго не выходила, подростки попытались открыть дверь, однако сделать это своими силами им не удалось. В итоге школьники позвонили в экстренные службы, но к моменту приезда МЧС и медиков юная россиянка была уже мертва.

Сейчас мать пытается привлечь внимание к расследованию гибели ее дочери. Женщина заявила, что следствие склоняет ее к версии об инсульте.