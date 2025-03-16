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150 тысяч человек теперь сядут без работы: чем грозит падение авторынка России

Снижение продаж на российском автомобильном рын...

carsweek.ru

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Снижение продаж на российском автомобильном рынке может привести к серьезным финансовым потерям. По оценкам экспертов, до трети автосалонов рискуют остаться без прибыли, а бюджет страны недополучит около 1 трлн рублей. Под угрозой также находятся рабочие места — сокращения могут коснуться порядка 150 тысяч сотрудников.

Причины кризиса в автобизнесе

Как выяснили журналисты «Фонтанки», основным фактором спада стало отсутствие доступных кредитов. Ранее именно автокредитование играло ключевую роль в продажах, особенно на фоне резкого роста цен.

Выиграть в этой ситуации смогут только те компании, которые смогли перестроить бизнес, сделав ставку на продажу подержанных автомобилей, запчастей и развитие сервисного обслуживания.

«В конце прошлого и начале этого года ожидался спад продаж, и дилерская экономика перестала сходиться. В результате многие компании начали оптимизацию штата, и этот процесс особенно активно шел в декабре и январе. Сокращения затронули практически все регионы — от Москвы и Санкт-Петербурга до других городов», — рассказал один из представителей автобизнеса.

Возможные решения проблемы

По мнению дилеров, единственным выходом из кризиса может стать снижение процентных ставок по автокредитам. Они уже обратились к властям с просьбой уменьшить ставки до 10%, так как текущий уровень в 30% делает покупку автомобиля практически невозможной для большинства граждан.

«Высокие цены на автомобили связаны с курсом рубля, ставками Центробанка и программами утилизации. Мы предлагаем немного пересмотреть эти меры, ведь именно они привели к таким запредельным ценам», — отметил глава РОАД Алексей Подщеколдин.

Если изменения в кредитной политике не произойдут, рынок может столкнуться с еще более серьезным спадом, что приведет к новым увольнениям и закрытию автосалонов, пишет ufocar.ru.

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