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150 тысяч человек останутся без работы: чем грозит падение авторынка России

Российский автомобильный рынок сталкивается с с...

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Российский автомобильный рынок переживает значительные трудности, что может привести к убыткам до трети автосалонов и потенциальной потере государственного бюджета в размере около 1 трлн рублей.

По прогнозам журналистов издания «Фонтанка», ситуация также угрожает рабочим местам примерно 150 тысяч сотрудников отрасли.

Причины кризиса

Основной причиной текущего кризиса стала недоступность кредитных ресурсов, которые ранее служили основным инструментом стимулирования продаж. Резкий рост цен на автомобили также сыграл свою роль, заставляя дилеров искать альтернативные способы удержания клиентов, такие как акцент на продаже подержанных авто, запчастей и развитие сервисных услуг.

Воздействие на экономику

Сокращение продаж оказало значительное давление на экономику автодилеров, приведя к оптимизации штатов в конце прошлого и начале текущего года. Сокращения затронули не только крупные города, такие как Санкт-Петербург и Москва, но и другие регионы страны.

Возможные решения

Дилеры видят в снижении процентных ставок по автокредитам потенциальный выход из сложившейся ситуации. Они предлагают снизить ставки с текущих 30% до более приемлемых 10% годовых, что может стимулировать спрос и стабилизировать рынок. Представители отрасли уже выразили эту просьбу перед властями, надеясь на положительный ответ.

Комментарий эксперта

Алексей Подщеколдин, глава РОАД, подчеркнул, что высокие цены на автомобили обусловлены текущим курсом рубля, ставками Центробанка и программами утилизации. Он предложил пересмотреть эти меры, чтобы сделать цены более доступными для потребителей.

Текущий кризис на российском автомобильном рынке требует незамедлительных действий как со стороны государства, так и от представителей автоиндустрии для стабилизации ситуации и предотвращения массовых сокращений и значительных финансовых потерь, сообщает ufocar.ru.

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