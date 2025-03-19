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150 тысяч человек могут остаться без работы: чем грозит падение авторынка России

Российский автопром переживает кризис, что може...

carsweek.ru

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Российский автомобильный рынок сталкивается с серьезными трудностями, которые могут привести к убыткам до трети автосалонов и потенциальной потере государственного бюджета в размере около 1 трлн рублей.

По прогнозам журналистов издания «Фонтанка», текущая ситуация также угрожает рабочим местам около 150 тысяч сотрудников отрасли.

Основные причины кризиса на рынке

Основной причиной кризиса в российском автопроме стал недостаток доступных кредитных ресурсов, которые прежде использовались как основной механизм стимулирования продаж.

В условиях экономической нестабильности рост цен на автомобили также оказал влияние, заставив автодилеров искать альтернативные способы привлечения клиентов. В числе таких решений — акцент на продажу подержанных автомобилей, запчастей и развитие дополнительных сервисных услуг.

Как кризис отражается на экономике и рынке труда

Сокращение продаж автомобилей сильно отразилось на экономике автодилеров. Это привело к оптимизации штатов в конце прошлого года и начале текущего года. Особенно заметно сокращение рабочих мест было в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва, но трудности затронули и регионы России.

Что могут предложить дилеры для выхода из кризиса

Одним из потенциальных решений дилеры видят в снижении процентных ставок по автокредитам. Они предлагают снизить ставки с текущих 30% до более приемлемых 10% годовых, что может стимулировать спрос и улучшить ситуацию на рынке. Уже на данный момент представители отрасли обратились с этой просьбой к властям, надеясь на позитивный отклик.

Мнение эксперта

Алексей Подщеколдин, глава РОАД, отметил, что высокие цены на автомобили в значительной степени обусловлены текущим курсом рубля, ставками Центробанка и программами утилизации. Он предложил пересмотреть существующие меры, чтобы сделать цены на автомобили более доступными для потребителей.

Необходимые шаги для стабилизации рынка

Кризис на российском автомобильном рынке требует незамедлительных действий как со стороны государственных органов, так и со стороны представителей автоиндустрии. Только комплексные меры смогут стабилизировать ситуацию, избежать массовых сокращений и предотвратить значительные финансовые потери.

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