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150 тысяч человек будут сидеть без работы: чем грозит падение авторынка России

Снижение продаж на российском автомобильном рын...

storeiting.ru

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Снижение продаж на российском автомобильном рынке может привести к потере прибыли для до трети автосалонов, а также к недополучению около 1 трлн рублей в государственный бюджет. Кроме того, под угрозой сокращения могут оказаться около 150 тысяч сотрудников.

Такой прогноз был озвучен журналистами издания «Фонтанка» после общения с представителями автомобильного ритейла. Основной причиной кризиса называют недоступность кредитов, которые ранее играли ключевую роль в стимулировании продаж, особенно на фоне значительного роста цен на автомобили. В сложившейся ситуации выиграют те компании, которые успели перестроить бизнес, сделав акцент на продажу подержанных машин, запчастей и развитие сервисных услуг.

«В конце прошлого и начале этого года ожидался спад продаж, и экономика у дилеров перестала сходиться. Пришлось оптимизировать штат. Этот процесс активно шёл в декабре и январе. Сокращения затронули практически всех — и Петербург, и Москву, и другие регионы», — рассказал один из представителей автобизнеса.

По мнению дилеров, единственным выходом из текущей ситуации является снижение процентных ставок по кредитам. С этой просьбой они уже обратились к властям. Покупатели не готовы приобретать автомобили под 30% годовых, поэтому снижение ставок до 10% они считают более разумным решением.

«Высокие цены на автомобили обусловлены курсом рубля, ставками Центробанка и программами утилизации. Мы просим: давайте немного откатим эти меры назад. Ведь именно они привели к таким запредельным ценам», — отметил глава РОАД Алексей Подщеколдин, пишет ufocar.ru.

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