15-летняя школьница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника

15-летняя девочка выстрелила в московской школе в одноклассника на уроке

15-летний мальчик получил ранение из пневматического пистолета в школе на северо-востоке Москвы.

Как пишет "МК", инцидент произошел в школе на Ярославском шоссе. Во время урока русского языка девочка выстрелила в парня из игрушечного пистолета. С ранением скулы подросток обращался в больницу, откуда был отпущен долечиваться домой. Проводится разбирательство.

Администрация школы в настоящее время проводит служебное расследование, по итогам которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.