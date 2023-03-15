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15-летняя школьница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника

15-летняя девочка выстрелила в московской школе в одноклассника на уроке
15-летняя школьница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника

Фото: 24newnews.ru

15-летний мальчик получил ранение из пневматического пистолета в школе на северо-востоке Москвы.

Как пишет "МК", инцидент произошел в школе на Ярославском шоссе. Во время урока русского языка девочка выстрелила в парня из игрушечного пистолета. С ранением скулы подросток обращался в больницу, откуда был отпущен долечиваться домой. Проводится разбирательство.

Администрация школы в настоящее время проводит служебное расследование, по итогам которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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