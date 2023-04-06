В Башкирии 13-летняя школьница во время урока порезала ножом своих одноклассниц

13-летняя школьница принесла нож и порезала одноклассниц прямо на уроке
Фото: na-zemle-salavata.com
Накануне в Башкирии 13-летняя ученица одной из школ на уроке напала на своих одноклассниц с ножом, информирует Mash Batash.
Все случилось внезапно.
На уроке девочка достала кухонный нож, принесенный из дома, набросилась на девочек, которые сидели с ней рядом в классе. Одна из школьниц ранена в шею. Вторая получила ранения в поясницу и запястья.
Отмечается, что к нападению девочка готовилась явно заранее, приготовив перед занятия нож. Обе раненые школьницы находятся в больнице.
Предполагается, что на такой шаг ребенок пошел из-за травли сверстницами.