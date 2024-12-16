13-я пенсия пенсионерам и уловка с уведомлениями о посылках

С наступлением 2025 года российский финансовый рынок ожидает несколько значительных изменений, которые могут повлиять на повседневную жизнь граждан. Вот основные пункты, на которые стоит обратить внимание:

Изменения в приеме платежных карт: Т-Банк предупредил своих клиентов о том, что начиная с 1 января 2025 года, некоторые терминалы могут перестать принимать карты Visa и Mastercard. Это изменение потребует от пользователей адаптации к новым платежным системам или поиска альтернативных способов осуществления транзакций. Дискуссия о выплате 13-й пенсии: Вопрос о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии для российских пенсионеров вызвал дебаты среди законодателей. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила сомнение в этой инициативе, что делает ее реализацию под вопросом. Рост мошенничества с сообщениями о посылках: Мошенники активизировались, отправляя ложные уведомления о поступлении посылок, целью которых является сбор персональных данных и платежной информации. Гражданам следует быть особенно осторожными и проверять источник подобных сообщений. Прогноз по курсу рубля: Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко предостерегает от оптимизма в отношении укрепления рубля в 2025 году. По ее мнению, риски для российской валюты остаются высокими, что требует от инвесторов и экономистов пристального внимания. Инвестиции в депозиты: В условиях нестабильной экономической ситуации годовые депозиты выходят на первый план как надежный инструмент сохранения и приумножения средств. Эксперты считают, что вкладывать годовой бонус в депозиты — это один из самых эффективных способов обогнать инфляцию. Так, на сайте Banki.ru можно найти рейтинг топ-10 самых прибыльных годовых вкладов.

Эти изменения требуют от граждан осведомленности и возможно, адаптации их финансовой стратегии. Все указанные тенденции и меры предполагают серьезное воздействие на экономическое поведение и могут служить важным ориентиром для планирования личных финансов на ближайшие годы, пишет banki.ru.