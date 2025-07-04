Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни ягод, ни овощей, но в ее меню было всего одно блюдо

В мире, где нам советуют следовать модным тренд...

azh.kz

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В современном мире нас часто учат, как питаться: есть больше зелени, исключить углеводы, медитировать. Но одна женщина, которая прожила 117 лет, доказала, что для долгой и здоровой жизни не обязательно следовать всем этим трендам.

Главное, по её мнению, — это простота, размеренность и внутреннее спокойствие.

Она не была сторонницей строгих диет и не ела «суперпродукты». Её рацион был обычным, без излишней концентрации на витаминах и минералах. Важнее всего было поддержание стабильности и отсутствие попыток всё время что-то «исправить» или менять.

Каждый день она уделяла внимание физической активности, но без перенапряжений. Прогулка на свежем воздухе и общение с близкими людьми — этого было достаточно. Она была уверена, что душевное спокойствие и забота о себе без излишеств — вот что имеет значение.

Врачи подтверждают, что именно баланс в жизни важнее модных диет. Здоровый сон, позитивный настрой и отсутствие перегрузок могут сыграть более важную роль в поддержании здоровья, чем любые суперпродукты. Жизнь — это не гонка, а гармония, которую нужно научиться ощущать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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