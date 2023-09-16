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100% соя: Роскачество обнаружило в российских пиццериях фальсификат вместо сыра

100% соя: Роскачество обнаружило в российских пиццериях фальсификат вместо сыра

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Пиццерии часто пытаются экономить на ингредиентах. В меню указано, что в пицце будет моцарелла или тильзитер, но по факту вы получите за большие деньги кусок пиццы, в котором настоящего сыра нет совсем.

К такому выводу пришли эксперты Роскачества, которые закупили в пиццериях и сервисах приготовления пиццы 20 пицц "Маргарита". В ходе проверки выяснилась плачевная картина - в 9 из 20 образцов сыр в пицце был фальсификатом.

В исследовании отмечается, что речь идет о сыре, который таковым назвать сложно: его сделали из пальмового масла. Сначала производители сыра экономили на сырье, потом на производстве пиццы экономят кафе.

Черный список пиццерий, где делают именно так: Pizza Hut, Многолосося, Империя пиццы, Dostaевский, Сыроварня и ряд других.

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