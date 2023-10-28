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100% пальма, ни грамма сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

100% пальма, ни грамма сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Фото: социальные сети

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Россиян призвали внимательно выбирать сливочное масло, поскольку далеко не все торговые бренды сделаны качественно и с соблюдением требований безопасности, пишет PRIMPRESS.

Исследовав масло 72,5%, специалисты Роскачества нашли 10 марок с признаками фальсификации. В них вместо положенных сливок зарегистрировано присутствие растительных жиров.

Такие марки произведены в Подмосковье, Челябинской области, Волгограде, Амурской области и на Ставрополье.

В 7 брендах сливочного масла лабораторные исследования выявили присутствие кишечной палочки.

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