100% пальма, ни грамма сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной
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Россиян призвали внимательно выбирать сливочное масло, поскольку далеко не все торговые бренды сделаны качественно и с соблюдением требований безопасности, пишет PRIMPRESS.
Исследовав масло 72,5%, специалисты Роскачества нашли 10 марок с признаками фальсификации. В них вместо положенных сливок зарегистрировано присутствие растительных жиров.
Такие марки произведены в Подмосковье, Челябинской области, Волгограде, Амурской области и на Ставрополье.
В 7 брендах сливочного масла лабораторные исследования выявили присутствие кишечной палочки.