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100% мясо, ни капли сои: Роскачество назвали лучшие бренды сосисок

100% мясо, ни капли сои: Роскачество назвали лучшие бренды сосисок

Фото: соцсети

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Во всем мире уважают и почитают сосиски, в некоторых странах они считаются национальным достоянием. И действительно - одни плюсы: готовить быстро, справится даже ребенок, а любят их и взрослые, и детвора. С сосисками можно устроить пикник, веселый детский завтрак, полноценный семейный ужин. Главное тут - немного фантазии и, конечно, качественные сосиски.

Какие выбрать, сообщили в Роскачестве. Они проверили около двух десятков торговых марок сосисок, которые пользуются спросом в магазинах страны.

Качественными принято считать сосиски, сделанные строго по ГОСТу, без сои и усилителей вкуса, без постронних примесей.

В качестве продукта, отвечающего всем указанным требованиям, эксперты назвали "Дымов" (молочные), эти сосиски в составе имеют исключитель говядину и свинину, ничего лишнего, чтобы ваши дети и вы могли насладить блюдом без вреда для здоровья.

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