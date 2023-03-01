10 украинских дронов попытались атаковать Крым: в Минобороны РФ рассказали, как печально это закончилось

Минобороны РФ сообщило об отражении попытки атаки дронов в Крыму

Российские военные отразили попытку массированной атаки десятка дронов на Крым, заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Шесть беспилотников были сбиты, еще четыре выведены из строя посредством средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле нет.

Украинские военные несколько раз предпринимали атаку дронами на Крым и Севастополь. Но сейчас атаки активизировались с новой силой.