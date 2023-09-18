Новости России
· Служба новостей

10 тысяч рублей: Минтруд предложил выплачивать пособие еще одной категории граждан

10 тысяч рублей: Минтруд предложил выплачивать пособие еще одной категории граждан

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Министерство труда и соцразвития РФ предложило внести поправки в указ президента Владимира Путина, они касаются разрешения родителям детей с инвалидностью одновременно трудиться и получать пособие, пишет РБК.

Пока в стране по 10 тысяч в месяц выплачивают от государства мамам и папам, опекунам детей-инвалидов и взрослых инвалидов первой группы при условии, что они не работают.

Предлагается сохранять пособие для их, кто будет работать по типу частичной занятости - неполный день, дистанционно, по договорам оказания услуг, ИП и самозанятым.

Ранее Владимир Путин поручил Кабмину до 1 октября проработать данный вопрос и внести нужные изменения.
В случае принятия в установленный срок действовать новые правила могут начатьс 1 января следующего года.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

обработка квартиры от тараканов с гарантией

Новости Татарстана

5 часов назад

Проведут профилактические работы: в РТ с 18 сентября приостановят телерадиовещание

Интересное в Казани

3 дня назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет

установить ssd в ноутбук цена в Москве

Лонгриды

день назад

«Казанцы ликуют»: синоптик спрогнозировала продолжение лета в Казани

Новости Татарстана

день назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

Новости Татарстана

день назад

17 сентября в Казани не будут продавать алкоголь

Новости Татарстана

3 часа назад

Усилится роль Академии наук РТ: в республике утвердили членов президиума Академии наук

Спортивные новости Казани

6 часов назад

«Два гола в течении трех минут»: «Рубин» в матче с «Зенитом» потерпел второе поражение подряд
Лонгриды
20 часов назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Важное в РТ

27 минут назад

билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

Важное в РТ

час назад

ВТБ провел встречу с акционерами в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Люди желают помогать бойцам: участники СВО показали, как используют присланные им овощи из РТ
Компаний уже не существует: в Казани ищут решение проблеме износа крышных котельных
Новости Казани
2 часа назад

Компаний уже не существует: в Казани ищут решение проблеме износа крышных котельных

Важное в РТ

2 часа назад

Как автонакопления незаметно накопят на мечту

Новости Татарстана

2 часа назад

Три офисные сотрудницы Казани претендуют на три миллиона рублей и титул «Мисс Офис – 2023»

Важное в РТ

3 часа назад

В России впервые объединили смартфон и умные часы одним номером

У ребенка неправильный прикус? Смотрите на осанку!
Интересное в Казани
4 дня назад

У ребенка неправильный прикус? Смотрите на осанку!