10 тысяч рублей: Минтруд предложил выплачивать пособие еще одной категории граждан

Министерство труда и соцразвития РФ предложило внести поправки в указ президента Владимира Путина, они касаются разрешения родителям детей с инвалидностью одновременно трудиться и получать пособие, пишет РБК.

Пока в стране по 10 тысяч в месяц выплачивают от государства мамам и папам, опекунам детей-инвалидов и взрослых инвалидов первой группы при условии, что они не работают.

Предлагается сохранять пособие для их, кто будет работать по типу частичной занятости - неполный день, дистанционно, по договорам оказания услуг, ИП и самозанятым.

Ранее Владимир Путин поручил Кабмину до 1 октября проработать данный вопрос и внести нужные изменения.

В случае принятия в установленный срок действовать новые правила могут начатьс 1 января следующего года.