10 самых невероятных закруток на зиму: опытная хозяйка дала советы

Пока первые заморозки только заявляют о своём приближении, умелые хозяйки уже готовятся к зиме, создавая кулинарные шедевры в банках. Опытная хозяйка Мария Ивановна поделилась своими необычными и оригинальными рецептами заготовок, которые украсят любой зимний стол.

1. Сливовый джем с розмарином и черным перцем Этот необычный джем отлично подходит к мясным блюдам. Сливы, немного свежего розмарина и щепотка молотого черного перца — и ароматная заготовка готова!

2. Маринованные баклажаны с яблоками и корицей Сладкие яблоки и ароматная корица придадут баклажанам пикантности и изысканности. Эта закуска станет настоящим хитом на праздничном столе.

3. Кабачковая икра с медом и орехами Добавление меда и измельченных орехов в кабачковую икру не только придает ей неповторимый вкус, но и делает ее полезной благодаря витаминам и микроэлементам.

4. Огурцы в азиатском стиле с манго и чили Огурцы, манго и острый чили — этот экзотический соус станет идеальным дополнением к мясу или рыбе.

5. Черри в медовом сиропе с лавандой Сладкий и слегка цветочный вкус этих томатов поразит даже гурманов.

6. Грушевое чатни с сельдереем и мускатным орехом Груши, тертый сельдерей и мускатный орех сделают эту заготовку незабываемой.

7. Клюквенный соус с базиликом и ванилью Кисло-сладкий вкус клюквы в сочетании с ванилью и базиликом отлично подходит к десертам и блюдам из птицы.

8. Яблочное пюре с мятой и лимонной цедрой Свежая мята и лимонная цедра придадут яркий вкус классическому яблочному пюре.

9. Перец чили в медовом уксусе с тимьяном Этот рецепт для любителей поострее — перец чили, медовый уксус и тимьян создают взрывной вкус.

10. Вишня в коньяке с гвоздикой и корицей Вишня, маринованная в коньяке с добавлением специй, станет изысканным угощением в холодные вечера.