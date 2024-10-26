Новости России
· 16+ · Полина Модестова

10 самых необычных закруток на зиму: опытная хозяйка поделилась советами

Когда холода стучат в дверь, а урожай осенних д...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

Когда холода стучат в дверь, а урожай осенних даров плодородной земли уже собран, наступает время заняться приготовлением вкусных и необычных закруток на зиму. Опытная хозяйка Елена Иванова поделилась своими эксклюзивными рецептами, которые удивят вас не только вкусом, но и оригинальностью.

1. Апельсиновое варенье с розмарином

Начнем с чего-то экзотического! Эта закуска идеально сочетается с мягкими сырами и хрустящим багетом. Елена советует использовать свежий розмарин, чтобы аромат был насыщеннее.

2. Томаты в собственном соку с базиликом и ванилью

Это не только вкусно, но и красиво. Ваниль добавляет неожиданный, сладковатый акцент, который оттеняет кислинку томатов.

3. Груши с лавандой в сиропе

Лаванда придает этой заготовке нежный, цветочный аромат, делая её изысканной добавкой к десертам или просто как сладость к чаю.

4. Огурцы с чили и корицей

Ищете что-то с перчинкой? Эти огурцы — именно то, что нужно для любителей острых ощущений. Корица добавляет теплую нотку, идеально сочетаясь с чили.

5. Сливовый джем с кардамоном и портвейном

Комбинация портвейна и кардамона придает этому джему богатый вкус, который прекрасно подходит для утренних тостов или пирогов.

6. Морковь в медовом маринаде с имбирем

Мед и имбирь делают эту морковь не только полезной, но и необычайно вкусной. Отлично подойдет как гарнир к мясным блюдам.

7. Кабачки с мятой и лаймом

Свежесть мяты и цитрусовая кислинка лайма превращают обычные кабачки в тропическое угощение.

8. Яблоки, маринованные с сельдереем и анисом

Этот необычный микс отлично подойдет как добавка к осенним салатам или как компонент для создания коктейлей.

9. Черника с лавандой и тимьяном

Сладость черники великолепно гармонирует с ароматическими травами, создавая роскошное варенье, идеальное для блинов или мороженого.

10. Перец с фенхелем и сахаром

Этот рецепт станет настоящим открытием для гурманов. Фенхель добавляет сладкому перцу пикантности и аромата, делая его идеальным дополнением к мясным блюдам.

Каждый из этих рецептов не только украсит ваш стол, но и внесет разнообразие в ваше меню на зиму. Елена Иванова уверяет, что экспериментировать и пробовать новое — важная часть кулинарного искусства. Не бойтесь добавлять необычные ингредиенты и играть с вкусами, ведь именно так рождаются гастрономические шедевры!

Эти десять необычных закруток помогут вам по-новому взглянуть на зимние заготовки и открыть для себя мир удивительных вкусовых сочетаний.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Как казанцам получать сразу два кешбэка за поку...
Интересное в Казани
20 часов назад

Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция

Новости Казани

14 часов назад

Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Интересное в Казани

день назад

«И даже правнукам останется»: почему надо строить дом в Казани из кирпича

самая мощная дезинсекция от тараканов

Лонгриды

17 часов назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

Новости России

3 дня назад

Новое решение для отелей – билайн бизнес настроил уникальный и удобный доступ к Wi-Fi

сколько стоит утеплить лоджию в Краснодаре

Новости Казани

день назад

Зеленский нахамил Гутеррешу за визит в Казань

Новости Казани

день назад

Что сказал Путин на заседании 16 саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+»

Новости Казани

день назад

В Казани выпал снег

Новости Татарстана

день назад

«Татарка подарила...известного писателя»: гости интересуются татарской культурой

Новости Казани

день назад

В РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань
Новости Казани
2 дня назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Казани

час назад

На Западе назвали саммит БРИКС успехом Путина

Новости России

день назад

билайн и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 3302 семьи получили оставшуюся часть маткапитала по нацпроекту «Демография»

Новости Татарстана

2 часа назад

За минувшую неделю в Татарстане подешевели яблоки
За неделю в Татарстане подорожали все марки бен...
Новости Татарстана
3 часа назад

За неделю в Татарстане подорожали все марки бензина и дизель

Новости Казани

2 часа назад

На купюре БРИКС изобразят животных для саммита 2025 года

Новости Казани

4 часа назад

В Литве раскритиковали поездку Гутерриша в Казань на саммит БРИКС

Новости Казани

20 часов назад

Казанец устроил погром во дворе, разбив 2 машины урной
В билайне рассказали о новом виде мошенничества...
Новости России
5 дней назад

В билайне рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерах