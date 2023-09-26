10 млн рублей за одну монету: время вскрыть старые копилки
Фото: открытые источники
Россиянам пора проверить старые копилки, посмотреть в закромах на дачах или балконах, ведь некоторые советские монеты сегодня могут стоить несколько миллионов рублей. Самая дешевая монетка того времени оценивается в 50 тысяч рублей - речь о 20-копеечной монете 1941 года выпуска. Советский же "полтинник" 1929 года может стоит и вовсе до 10 миллионов рублей, все зависит от его состояния - чем сохраннее монета, тем больше за нее дадут.
- 20 копеек 1941 года с разрезной звездой
- 3 копейки 1952 года
- 10 копеек 1958 года
- 2 копейки 1925 года
- 2 копейки 1927 года
- 20 копеек 1931 года
- 10 копеек 1942 года
- 15 копеек 1942 года.