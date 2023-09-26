10 млн рублей за одну монету: время вскрыть старые копилки

Россиянам пора проверить старые копилки, посмотреть в закромах на дачах или балконах, ведь некоторые советские монеты сегодня могут стоить несколько миллионов рублей. Самая дешевая монетка того времени оценивается в 50 тысяч рублей - речь о 20-копеечной монете 1941 года выпуска. Советский же "полтинник" 1929 года может стоит и вовсе до 10 миллионов рублей, все зависит от его состояния - чем сохраннее монета, тем больше за нее дадут.



20 копеек 1941 года с разрезной звездой

3 копейки 1952 года

10 копеек 1958 года

2 копейки 1925 года

2 копейки 1927 года

20 копеек 1931 года

10 копеек 1942 года

15 копеек 1942 года.



Коллекционеры не поскупятся за такие монетки: