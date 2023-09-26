Новости России
· Служба новостей

10 млн рублей за одну монету: время вскрыть старые копилки

10 млн рублей за одну монету: время вскрыть старые копилки

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Россиянам пора проверить старые копилки, посмотреть в закромах на дачах или балконах, ведь некоторые советские монеты сегодня могут стоить несколько миллионов рублей. Самая дешевая монетка того времени оценивается в 50 тысяч рублей - речь о 20-копеечной монете 1941 года выпуска. Советский же "полтинник" 1929 года может стоит и вовсе до 10 миллионов рублей, все зависит от его состояния - чем сохраннее монета, тем больше за нее дадут.

Коллекционеры не поскупятся за такие монетки:

  • 20 копеек 1941 года с разрезной звездой
  • 3 копейки 1952 года
  • 10 копеек 1958 года
  • 2 копейки 1925 года
  • 2 копейки 1927 года
  • 20 копеек 1931 года
  • 10 копеек 1942 года
  • 15 копеек 1942 года.
Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

Интересное в Казани

17 часов назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями

сетка на воздуховоды вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

18 часов назад

Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

аквариум оформление в Челябинске

Спортивные новости Казани

23 часа назад

Отметились четыре игрока ХК «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Новости Татарстана

день назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

Новости Татарстана

день назад

Загрузка превысила 90%: из Казани были запущены авиаперелеты за рубеж

Новости Казани

день назад

В Казани построят марину на 300 яхт

Новости Татарстана

22 часа назад

Лучший малый объект по России: пешеходный мост в Арске стал победителем премии
Лонгриды
22 часа назад

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

Новости Татарстана

43 минуты назад

Все решил овертайм: «Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика»

Спортивные новости Казани

58 минут назад

Результат был ожидаемым: Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина»

Новости Казани

9 часов назад

Цена снизится, когда упадет срос: жители Казани в шоке от цена на такси

Новости Татарстана

9 часов назад

«И снова великая Аврора!»: в Татарстане вновь видели северное сияние
Раскупают больше других: стало известно, какой из городов Татарстана самый пьющий
Новости Татарстана
23 минуты назад

Раскупают больше других: стало известно, какой из городов Татарстана самый пьющий

Новости Казани

10 часов назад

802 водителя привлечены к ответственности: в Казани на Файзи сбили трехлетнего ребенка

Новости Казани

12 часов назад

Команды сформируются от каждого района: в Казани откроют «Игры долголетия»

Новости Татарстана

12 часов назад

Должны показывать на собственном примере: в РТ десятки предприятий приняли участие в «Кроссе корпораций»
Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края
Полезное
5 дней назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края