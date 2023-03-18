10 миллионов за живую "мразь": Рамзан Кадыров объявил награду за взятие в плен укровоина, который публично сжег Коран

Рамзан Кадыров объявил награду в 10 миллионов рублей тому, кто возьмет живым в плен укровоина, спалившего Коран

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил награду в размере 10 млн руб. за взятие в плен живым украинского военного, который сжег Коран и опубликовал видео сожжения священной книги мусульман в соцсетях.

"За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн руб. За взятие живым — в два раза больше — 10 млн руб.", — написал Кадыров.

Ранее он опубликовал в своем канале видео инцидента. На нем, предположительно, солдаты ВСУ используют страницы Корана, чтобы разжечь костер.