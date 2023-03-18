10 миллионов за живую "мразь": Рамзан Кадыров объявил награду за взятие в плен укровоина, который публично сжег Коран
Фото: tuz.kg
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил награду в размере 10 млн руб. за взятие в плен живым украинского военного, который сжег Коран и опубликовал видео сожжения священной книги мусульман в соцсетях.
"За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн руб. За взятие живым — в два раза больше — 10 млн руб.", — написал Кадыров.
Ранее он опубликовал в своем канале видео инцидента. На нем, предположительно, солдаты ВСУ используют страницы Корана, чтобы разжечь костер.
"Мразям, которые представлены на данных кадрах, я скажу: вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне", — написал тогда Кадыров.