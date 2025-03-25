Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

1 стакан овсянки и 2 яйца — вкуснейший завтрак готов: домочадцы слопали за секунду

Быстрые и питательные овсяные оладьи на завтрак...

autosprite.ru

Подписаться на Дзен.канал

Если вы ищете идею для быстрого, но питательного завтрака, предлагаю простой и вкусный рецепт — овсяные оладьи на основе всего лишь двух ингредиентов: овсянки и яиц.

Этот завтрак легко приготовить, и он обязательно понравится всей семье.

Вот как можно приготовить эти оладьи:

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсянки (лучше использовать быстрорастворимую для более нежной текстуры)
  • 2 крупных яйца
  • По желанию: щепотка соли, немного сахара или меда для сладости, корица, ваниль

Приготовление:

  1. В миске тщательно смешайте овсянку и яйца до получения однородной массы. Если вы хотите добавить немного сладости или специй, сделайте это на этом этапе.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом или используйте антипригарный спрей.
  3. Вылейте небольшое количество теста для каждого оладья на сковороду. Жарьте до золотистой корочки с одной стороны, затем аккуратно переверните лопаткой и жарьте до готовности с другой стороны.
  4. Подавайте горячими с вашими любимыми добавками: свежими ягодами, йогуртом, медом или кленовым сиропом.

Полезные советы:

  • Для более сытного завтрака добавьте в тесто измельченные орехи или кусочки фруктов.
  • Если тесто получается слишком густым, можно немного разбавить его молоком или водой для более легкой текстуры.

Эти овсяные оладьи — отличный способ начать день, так как они не только вкусные, но и богаты белком и клетчаткой, что поможет вам чувствовать себя сытыми до обеда.

Попробуйте, и возможно, этот рецепт станет вашим новым фаворитом на завтрак!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые назвали продукты, которые способны замедлить развитие рака простаты

Интересное в Казани

день назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

мазь от тараканов

Не у нас

день назад

Вырвали и вставили обратно: в Китае женщина умерла после удаления здорового зуба

Интересное в Казани

4 дня назад

Названы главные работодатели по итогам 2024 года: рассказываем, куда устраиваться казанцам

стоимость установки плинтуса в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Неприкосновенность жилища не защитит жителей Татарстана от газовиков

Не у нас

12 часов назад

Власти просят объяснить верующим, чем грозит публичная молитва

Новости Татарстана

8 часов назад

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ

Не у нас

10 часов назад

В Новосибирске стали чаще воровать тела покойников

Новости Казани

3 часа назад

Житель Казани залил газопровод водой и оставил соседей без газа
Новости Казани
день назад

Основательница продюсерского центра из Казани стала гостьей на «Шоу Воли»

Проекту исполнилось 4 года

Новости Казани

4 часа назад

Соцсети: на Казанке 25 марта едва не утонули 2 мальчика

Интересное в Казани

5 часов назад

В Казани растёт число детей с гормональными сбоями: рассказываем, как понять, что ребёнку нужен эндокринолог

Новости Татарстана

4 часа назад

Житель Челнов утром обнаружил свою 45-летнюю гостью мертвой

Новости Татарстана

4 часа назад

Mash Iptash: фетишист в Челнах пытался купить у девочки колготки около подъезда
В Челнах нашли тело пенсионера с огнестрельным ...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Челнах нашли тело пенсионера с огнестрельным ранением

Новости Казани

5 часов назад

На улице Баумана в Казани продают особняк за 350 миллионов рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 7 учеников 9 класса не получат аттестаты из-за отказа сдать экзамены

Не у нас

6 часов назад

Рыбаки поймали прозрачное существо в длину около 3 футов у Марианской впадины
Открой для себя новые возможности: редакция под...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста