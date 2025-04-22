1 спичечный коробок в воду — и редис прёт как бешеный: вырастет размером с кулак, сочным и сладким

Ожидается богатый урожай редиса, и собирать его придётся большими ёмкостями.

Чтобы получить необычайно щедрые и вкусные корнеплоды, следуйте рекомендациям огородников по весенней подкормке. С правильным подходом ваши редиски вырастут крупными, сочными и сладкими.

Выбор семян и сортов

Прежде всего, для посадки следует выбирать крупные семена, так как именно из них вырастают особенно большие редиски. Рекомендуются такие сорта, как «Чемпион», «Русский размер», «Красный великан», «Рампоуш» и «Гелиос». Эти сорта обеспечат высокое качество и отличные размеры корнеплодов.

Правильный посев и интервалы

Посев редиса следует проводить с большим интервалом, чтобы растения имели достаточно пространства для роста. Рекомендуется оставлять примерно 10 сантиметров между растениями и 15 сантиметров между рядами. Это обеспечит оптимальные условия для развития корнеплодов.

Увлажнение почвы

Регулярное увлажнение почвы — ключ к успешному выращиванию редиса. Не допускайте пересыхания почвы, особенно в период активного роста, так как это может замедлить развитие растения.

Подкормка для увеличения урожайности

После появления первых ростков рекомендуется полить редис под корень раствором, приготовленным из 1 десертной ложки мочевины на 10 литров воды. Через неделю внесите дополнительное удобрение, растворив 1 спичечный коробок азофоски в 10 литрах воды. Это значительно повысит урожайность и ускорит рост растений.

Как предотвратить образование цветоносов

После завершения роста, примерно через 15-20 дней, чтобы предотвратить образование цветоносов, укрывайте редис черной плёнкой с 19:00 до 7:00. Это поможет сократить световой день вдвое и создаст оптимальные условия для формирования крупных корнеплодов.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить редис, который станет настоящим украшением вашего огорода и порадует вас не только вкусом, но и размером, сообщает progoroduhta.