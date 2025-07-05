На ведро воды всего 1 щепотка такой приправы, и огурцы больше не болеют: все огурчики вырастают как на подбор ровными и хрустящими

Выращивание огурцов часто связано с проблемами, несмотря на соблюдение всех агротехнических норм. Пожелтевшие листья, горечь на плодах и плохой урожай — это частые признаки того, что что-то не так.

Однако я нашёл решение — простую добавку, которая помогает сделать огурцы здоровыми и плодовитыми.

Огурцы могут страдать от:

Неправильного полива — холодной водой.

Переизбытка азота.

Недостатка калия и магния.

Переувлажнения и плохих условий в теплицах.

Мой секрет — микродозы соли, которая укрепляет защитные функции растений и подавляет развитие патогенов.

Как правильно использовать:

Разведите 1,5-2 г соли на 10 л воды.

Поливайте огурцы раз в 10 дней.

Для лучшего эффекта — опрыскивание раз в месяц с добавлением йода.

Результат: через неделю огурцы будут здоровыми, без горечи и деформаций. Попробуйте, и вы получите урожай, который будет радовать вас долгие недели.