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На ведро воды всего 1 щепотка такой приправы, и огурцы больше не болеют: все огурчики вырастают как на подбор ровными и хрустящими

Как с помощью обычной поваренной соли улучшить ...

Pixabay

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Выращивание огурцов часто связано с проблемами, несмотря на соблюдение всех агротехнических норм. Пожелтевшие листья, горечь на плодах и плохой урожай — это частые признаки того, что что-то не так.

Однако я нашёл решение — простую добавку, которая помогает сделать огурцы здоровыми и плодовитыми.

Огурцы могут страдать от:

  • Неправильного полива — холодной водой.

  • Переизбытка азота.

  • Недостатка калия и магния.

  • Переувлажнения и плохих условий в теплицах.

Мой секрет — микродозы соли, которая укрепляет защитные функции растений и подавляет развитие патогенов.

Как правильно использовать:

  • Разведите 1,5-2 г соли на 10 л воды.

  • Поливайте огурцы раз в 10 дней.

  • Для лучшего эффекта — опрыскивание раз в месяц с добавлением йода.

Результат: через неделю огурцы будут здоровыми, без горечи и деформаций. Попробуйте, и вы получите урожай, который будет радовать вас долгие недели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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