На ведро воды всего 1 щепотка такой приправы, и огурцы больше не болеют: все огурчики вырастают как на подбор ровными и хрустящими
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Выращивание огурцов часто связано с проблемами, несмотря на соблюдение всех агротехнических норм. Пожелтевшие листья, горечь на плодах и плохой урожай — это частые признаки того, что что-то не так.
Однако я нашёл решение — простую добавку, которая помогает сделать огурцы здоровыми и плодовитыми.
Огурцы могут страдать от:
Неправильного полива — холодной водой.
Переизбытка азота.
Недостатка калия и магния.
Переувлажнения и плохих условий в теплицах.
Мой секрет — микродозы соли, которая укрепляет защитные функции растений и подавляет развитие патогенов.
Как правильно использовать:
Разведите 1,5-2 г соли на 10 л воды.
Поливайте огурцы раз в 10 дней.
Для лучшего эффекта — опрыскивание раз в месяц с добавлением йода.
Результат: через неделю огурцы будут здоровыми, без горечи и деформаций. Попробуйте, и вы получите урожай, который будет радовать вас долгие недели.
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