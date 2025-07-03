1 щепотка этой приправы на ведро воды, и огурцы больше не болеют: все огурчики растут идеально ровными и сочными
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Огурцы — это не такая неприхотливая культура, как может показаться на первый взгляд. Даже малейшие изменения в уходе могут вызвать проблемы, такие как болезнь растений или снижение урожайности.
Если вам знакома ситуация, когда огурцы не плодоносит, а листья желтеют, не спешите расстраиваться! Я хочу поделиться с вами простым способом, который поможет избежать таких неприятностей.
Мои огурцы всегда дают хороший урожай без применения химии, и секрет кроется в простой добавке, которую я использую всего раз в неделю.
Почему проблемы с огурцами возникают:
Неправильный полив — холодная вода.
Избыточный азот — больше зелени, меньше плодов.
Дефицит калия и магния — проблемы с плодовитостью.
Переувлажнение почвы и влияние сквозняков.
Мой способ — это простая подкормка поваренной солью, которая действует как стимулятор, не позволяя развиваться патогенным микроорганизмам.
Как применять:
1,5-2 г соли на 10 л воды.
Температура воды 25-30°C.
Полив под корень, не чаще 1 раза в 10 дней.
Опрыскивание раз в месяц с добавлением йода.
Результат: Ваши огурцы станут здоровыми и крепкими, а плоды будут без горечи и деформаций.
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