1 килограмм на 5 литров кипятка – и сорняков не будет половину лета: апрельский лайфхак за копейки
shoes-web.ru
Постоянные прополки и рыхление земли не всегда приносят ожидаемый результат: сорняки всё равно возвращаются, словно из ниоткуда. Но опытные дачники знают один проверенный способ, который помогает забыть о надоедливой траве на долгое время.
Автор канала «На даче у деда Егора» рассказал, как с помощью двух простых средств — соли и кипятка — можно справиться с проблемой, особенно если начать действовать уже в апреле, пока сорняки только появляются.
Что понадобится:
5 литров крутого кипятка
1 кг поваренной соли
Размешайте соль в кипящей воде до полного растворения, чтобы получился однородный раствор. Перелейте в лейку и обильно пролейте участки, где не планируете ничего сажать: садовые дорожки, пустые грядки, междурядья, землю вдоль забора.
Почему это работает:
Горячая вода быстро уничтожает молодые ростки, а соль проникает глубже и делает почву непригодной для новых сорняков. Эффект сохраняется надолго.
Важно! Никогда не используйте этот раствор на грядках с культурными растениями — соль может повредить их корни и погубить урожай.
Если обработать участок в начале весны, можно надолго избавиться от лишней травы и освободить время для более приятных дел в саду. Такой подход поможет сосредоточиться на уходе за овощами и цветами, а не на постоянной борьбе с сорняками, пишет yakutiamedia.ru.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец