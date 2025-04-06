1 килограмм на 5 литров кипятка – и сорняков не будет половину лета: апрельский лайфхак за копейки

Постоянные прополки и рыхление земли не всегда приносят ожидаемый результат: сорняки всё равно возвращаются, словно из ниоткуда. Но опытные дачники знают один проверенный способ, который помогает забыть о надоедливой траве на долгое время.

Автор канала «На даче у деда Егора» рассказал, как с помощью двух простых средств — соли и кипятка — можно справиться с проблемой, особенно если начать действовать уже в апреле, пока сорняки только появляются.

Что понадобится:

5 литров крутого кипятка

1 кг поваренной соли

Размешайте соль в кипящей воде до полного растворения, чтобы получился однородный раствор. Перелейте в лейку и обильно пролейте участки, где не планируете ничего сажать: садовые дорожки, пустые грядки, междурядья, землю вдоль забора.

Почему это работает:

Горячая вода быстро уничтожает молодые ростки, а соль проникает глубже и делает почву непригодной для новых сорняков. Эффект сохраняется надолго.

Важно! Никогда не используйте этот раствор на грядках с культурными растениями — соль может повредить их корни и погубить урожай.

Если обработать участок в начале весны, можно надолго избавиться от лишней травы и освободить время для более приятных дел в саду. Такой подход поможет сосредоточиться на уходе за овощами и цветами, а не на постоянной борьбе с сорняками, пишет yakutiamedia.ru.