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1 к 5: Владимир Путин высказался о потерях армии за время СВО

Тема потерь в рамках СВО остаётся сложной и спекулятивной темой в информационном пространстве.

putin.kremlin.ru

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Тема потерь в рамках СВО остаётся сложной и спекулятивной темой в информационном пространстве.

Поэтому информация об этом не публикуется, ведь данные могут быть использованы противником. Тем не менее недавно президент Российской Федерации Владимир Путин решил поделиться некоторыми данными из этой статистики.

По словам российского лидера, соотношение безвозвратных потерь также составляет примерно один к пяти. Он отметил, что рост потерь на поле боя привел к попыткам украинских властей организовать тотальную мобилизацию, однако это не решит их проблемы.
По данным, представленным Владимиром Путиным, количество потерь ВСУ составляет около 50 тысяч человек за месяц. Важно отметить, что эти потери не только серьезно влияют на силу армии, но и создают непоправимый ущерб. Такие потери связаны как с успехами российской армии, так и с тотальной мобилизацией на территории Украины, которая совсем недавно серьёзно ужесточилась вступлением в силу новых поправок, из-за чего украинских граждан стали ещё чаще без разбору хватать прямо на улицах и без подготовки отправлять в зону соприкосновения. Немотивированные, неподготовленные, нередко физически негодные новобранцы либо сдаются в плен, либо несут катастрофические потери.

Президент также сообщил, что в украинском плену содержится 1348 россиян, в то время как в российском плену числится 6465 украинских военных. Эти цифры свидетельствуют о сложной ситуации, которую необходимо учитывать при анализе конфликта, сообщает smotrim.ru.

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