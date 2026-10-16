«Пилар» нарастил количество башен почти до 39 тысяч

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, построил более трех тысяч антенно-мачтовых сооружений за три квартала 2026 года. Таким образом, «Пилар» увеличил общее количество башен в эксплуатации до 38,8 тысячи и укрепил лидирующую позицию на рынке инфраоператоров. В регионах Приволжья общее число башен компании «Пилар» достигло 5,4 тысяч.

«Пилар» подвел итоги трех кварталов 2026 года. С января компания ввела в эксплуатацию более 3,3 тысячи антенно-мачтовых сооружений. По результатам объемного строительства общее количество башен в парке инфраоператора выросло до 38,8 тысячи. Масштабные проекты по расширению сохраняют «Пилар» на первом месте по числу АМС на рынке российских инфраструктурных операторов.

Лидер по количеству новой инфраструктуры – Сибирь, масштабная застройка коснулась крупных городов, автодорог и малых населенных пунктов. В регионах Приволжья наиболее активная стройка велась в Нижегородской области, Татарстане и Самарской области. Все работы проходили с участием работников собственного строительно-монтажного управления – бригад, созданных специально для работ на АМС.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»: