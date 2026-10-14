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5G-роуминг Билайна стал доступен более чем в 100 странах

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Билайн предоставил своим клиентам доступ к 5G б...

Фото: пресс-служба Билайна

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Билайн предоставил своим клиентам доступ к 5G более чем в 100 странах и запустил новые условия международного роуминга. Оператор также расширил поддержку VoLTE в странах, где сети 2G и 3G выводятся из эксплуатации, и начал перенос неиспользованных минут и гигабайт из роуминговых пакетов на домашний баланс.

Билайн расширяет географию зарубежных сервисов, чтобы обеспечить клиентам стабильную связь в поездках. 5G-роуминг компании теперь доступен почти 90% клиентов, пользующихся роумингом, при наличии устройства с поддержкой 5G. Среди стран, где работает сервис, — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Таиланд и ОАЭ.

Билайн также расширил поддержку VoLTE в международном роуминге. Технология позволяет пользоваться голосовой связью в сетях операторов, которые уже отказались или отказываются от 2G и 3G. В частности, VoLTE доступен в США, Китае, Японии, Сингапуре, Израиле и Макао. Клиенты компании использовали сервис в том числе во время чемпионата мира по футболу в США.

Кроме того, Билайн меняет подход к голосовой связи в роуминге и запускает «Кругосветное путешествие» — новый формат, в рамках которого оператор каждый месяц будет включать специальные условия для исходящих звонков в Россию из нового набора стран. В рамках предложения клиенты предоплатной системы расчётов могут получить 30 минут звонков на российские номера за 150 руб. в день. По данным компании, это в 10 раз ниже базовой стоимости. Опция действует по умолчанию, ничего дополнительно подключать не нужно. В июле предложение действовало в Абхазии и Египте, в августе — в Азербайджане и Узбекистане, а с октября — в Казахстане и Таджикистане.

Также Билайн запустил перенос остатков роуминг-пакетов на домашний баланс: теперь не использованные в роуминге минуты и гигабайты не сгорают. Остатки минут начисляются в виде дополнительного пакета с коэффициентом ×5, интернет — с коэффициентом ×10. Например, остаток в 5 минут превращается в 25 минут для звонков по России, а 500 МБ — в 5 ГБ мобильного интернета. Дополнительные пакеты действуют 30 дней. Перенос происходит автоматически и не требует каких-либо действий со стороны клиента.

Летом 2026 года число клиентов Билайна, пользовавшихся роумингом за рубежом, увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Китае рост составил 30%. Среди африканских направлений наиболее популярными стали Египет, Марокко, Сейшелы, ЮАР и Маврикий. В ответ на рост спроса компания продолжает расширять специальные условия роуминга в регионе. После введения льготных тарифов в Зимбабве объем интернет-трафика пользователей Билайна вырос почти в 20 раз по сравнению с прошлым годом. В октябре специальные тарифы также запустили в Южном Судане.

Одновременно Билайн открыл доступ к 5G в России для абонентов ряда зарубежных операторов-партнёров. Сервис стал доступен в сентябре для клиентов, регистрирующихся в сети компании. В числе первых стран, гости из которых получили доступ к 5G, — Беларусь, Казахстан, Китай, ОАЭ, Узбекистан, Франция и Германия. Билайн планирует расширять число партнёров в этом направлении.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:
«Для клиента роуминг должен быть простым и предсказуемым: быстрый интернет, возможность совершать звонки там, где уже отключены сети 2G и 3G, и понятные условия использования оплаченных пакетов. Мы последовательно расширяем географию этих сервисов — как для наших абонентов за рубежом, так и для клиентов иностранных операторов, приезжающих в Россию, — а также работаем над тем, чтобы условия использования связи были удобными и выгодными».

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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