Зоопсихолог Любимова рассказала, как скорректировать поведение непослушного кота

Зоопсихолог Татьяна Любимова поделилась рекомендациями по коррекции поведения домашних котов с жителями Самары. В своём материале для «Самара Онлайн 24» она дала советы о том, как справляться с проблемами вроде копания в цветочных горшках и ночной активности.

Кот — «дачник»

Любовь кошек к копанию в горшках с землёй обусловлена их природными инстинктами. Однако с этим можно бороться, предложив питомцу альтернативу.

- Репелленты: Используйте специальные спреи, безопасные для растений и животных, которые отпугивают кошек.

- Камешки в горшке: Если питомец не склонен грызть несъедобные предметы, верхний слой почвы можно засыпать галькой или камешками, которые не нравятся кошкам.

- Когтеточки: Установите дома дополнительные когтеточки, чтобы животное могло размять лапы в других местах.

Кот — «ночной будильник»

Ночная активность кошек естественна, поскольку они являются хищниками, ведущими смешанный образ жизни. Однако можно снизить её интенсивность:

- Игры днём: Занимайте кота активными играми в дневное время, чтобы он тратил энергию.

- Игнорирование: Не обращайте внимания на ночные прыжки и звуки, чтобы не подкреплять такое поведение.

- Комфорт: Убедитесь, что у питомца есть доступ к еде, воде, а лоток чист. Иногда нежелательное поведение сигнализирует о его дискомфорте.

- Режим: Постарайтесь наладить распорядок дня, чтобы питомец привык к определённому графику.

Кот — «диффузор»

Метки — это нормальное для кошек поведение, связанное с обозначением территории. Однако важно исключить возможные медицинские проблемы, посетив ветеринара.

- Уход за поверхностями: Используйте спреи для нейтрализации запаха, а также протирайте места меток растворами уксуса или соды.

- Комфортный лоток: Проверьте, подходит ли коту размер лотка, высота его бортиков и вид наполнителя.

- Снижение стресса: Если метки связаны со стрессом, постарайтесь определить причину и минимизировать её.

Правильный подход и внимание к потребностям питомца помогут справиться с проблемным поведением и сделать жизнь с кошкой комфортной.