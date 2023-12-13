«Зооцентр» реализует содержание бездомных животных в Казани

Организация «Зооцентр» в 2024 году будет заниматься содержанием бездомных животных в Казани. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Заказчиком выступил комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани. В свою очередь, компания, которая выиграла торги, была единственным участником. А сумма контракта составляет 36,3 млн рублей.

В течение года «Зооцентр» будет стерилизовать и провести кастрацию бездомных зверей. Также после проведения процедур они будут обязаны содержать собак в приюте 10 дней до операции и 10 дней после.