Жителю Татарстана восстановили подвижность нижней челюсти после 28 лет травмы

В Татарстане хирурги совершили медицинское чудо, успешно восстановив подвижность нижней челюсти пациенту, который страдал от этого недуга целых 28 лет.

Мужчина, переживший страшный взрыв, в котором он получил ожоги на 70% тела, потерял способность двигать нижней челюстью. За долгие годы он перенёс более 15 операций, но так и не согласился на окончательное лечение, продолжая терпеть дисфункцию.

После тщательных обследований и компьютерной томографии врачи поставили диагноз — полный анкилоз височно-нижнечелюстных суставов, что привело к сращению челюсти с височной костью. Решение о проведении операции было принято после долгих лет ожидания.

Операция длилась 7 часов. Во время сложнейшей процедуры были установлены индивидуальные эндопротезы, что позволило восстановить нормальную подвижность челюсти. Благодаря слаженной работе команды врачей, во главе с хирургом Баином Дёмкиным и анестезиологом Динаром Халиуллиным, а также поддержке операционной медсестры Лейлы Мухамадиевой и анестезиста Чулпан Галлямовой, удалось вернуть пациенту качество жизни. Челюсть вновь начала двигаться, как раньше, и мужчина смог вернуться к нормальной жизни, как будто тяжелейшая травма не оставила следа.