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Жительница Татарстана приговорена к условному сроку после смерти матери в ДТП

Трагедия произошла 20 марта

pixabay.com

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В Высокогорском районе завершился суд над 47-летней жительницей, обвинявшейся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Прокуратура поддержала обвинение, и суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Трагедия произошла 20 марта 2024 года на трассе М-7 «Волга». Водитель BMW X5, двигаясь на высокой скорости — около 110 км/ч — выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Scania.

В результате аварии погибла мать водительницы, находившаяся в машине. Её муж и сын получили тяжёлые травмы.

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. С учётом позиции прокуратуры суд назначил ей 1,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Также женщину лишили права водить автомобиль на тот же срок. Приговор пока не вступил в законную силу.

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