Жительница Татарстана избежала колонии после нападения на сына с ножом

В Казани был вынесен приговор 40-летней Сурайе Болтаевой, гражданке Узбекистана. Женщина обвинялась в умышленном причинении легкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. Согласно следствию, летом прошлого года она смертельно ранила своего 17-летнего сына ножом.

Прокурор Булат Султанов отметил, что вина обвиняемой полностью доказана, и предложил наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства. Суд принял решение в пользу обвинения и признал женщину виновной.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако, учитывая, что она уже отбывала 9 месяцев в СИЗО, подсудимая была освобождена прямо в зале суда.

Напомним, трагедия произошла летом 2024 года. 27 июля женщина в ходе ссоры с сыном приставила нож к его груди. Мальчик попытался остановить ее, схватив за руку, и сказал: «Мама, не так надо, а так». Вслед за этим он сам вонзил нож себе в сердце.

Судебные слушания длились 2,5 месяца. Женщина неоднократно рассказывала свою версию событий того дня, утверждая, что подросток сам нанес себе смертельное ранение. Однако проведенная экспертиза не позволила однозначно установить, кто именно был ответственен за смертельное повреждение, пишет KazanFirst.