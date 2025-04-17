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· 16+ · Екатерина Елисеева

Жительница Сабинского района оформила микрозаймы на отца без его согласия

Прокуратура Сабинского района утвердила обвинение

Екатерина Елисеева

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В Сабинском районе 34-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве — по версии следствия, она взяла несколько микрозаймов, используя паспортные данные своего отца, не поставив его в известность.

Как установили следователи, женщина сфотографировала паспорт отца во время визита к нему. Позже, находясь в Казани, она попыталась оформить заём онлайн от его имени, но получила отказ. Однако на этом она не остановилась и продолжила попытки в течение следующего года.

В ноябре 2023 года ей удалось добиться одобрения заявки: она оформила микрозайм на 9 тысяч рублей, а затем ещё два — на 6 и 7 тысяч соответственно. Ни один из долгов она не погасила.

Прокуратура Сабинского района утвердила обвинение, и дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

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