Жительница Мензелинска приговорена к 2 годам колонии из-за мяса

Прокуратура Мензелинского района утвердила обвинение по делу против 50-летней женщины, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности. Суд признал её виновной по части 1 статьи 158 УК РФ.

Согласно материалам дела, 18 декабря 2024 года, находясь в квартире знакомой на улице Изыскателей в Мензелинске, женщина похитила мясо говядины из морозильной камеры и скрылась с места преступления. Потерпевшая понесла ущерб более 5 тысяч рублей.

С учетом непогашенной судимости и других факторов, суд назначил обвиняемой наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.