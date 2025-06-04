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Жительница Мензелинска приговорена к 2 годам колонии из-за мяса

Суд признал её виновной по части 1 статьи 158 У...

pixabay

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Прокуратура Мензелинского района утвердила обвинение по делу против 50-летней женщины, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности. Суд признал её виновной по части 1 статьи 158 УК РФ.

Согласно материалам дела, 18 декабря 2024 года, находясь в квартире знакомой на улице Изыскателей в Мензелинске, женщина похитила мясо говядины из морозильной камеры и скрылась с места преступления. Потерпевшая понесла ущерб более 5 тысяч рублей.

С учетом непогашенной судимости и других факторов, суд назначил обвиняемой наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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