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Жительница Казани победила в конкурсе «Миссис Европа — 2024»

Модель Динара Саляхова из Казани одержала впеча...

Газета.Ru

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Модель Динара Саляхова из Казани одержала впечатляющую победу на престижном конкурсе «Миссис Европа — 2024», который состоялся в минувшие выходные. В финале соревнования боролись 25 женщин в возрасте от 24 до 49 лет, представляющих различные страны Европы. Успех Саляховой стал ярким свидетельством красоты и таланта российских участниц, которые продолжают покорять международные сцены.

Динара, обладающая титулом чемпионки Татарстана по спортивным бальным танцам, продемонстрировала на конкурсе не только великолепную физическую форму, но и харизму, ставшую залогом ее успеха. В своем выступлении она подчеркнула важность женской уверенности в себе, что было тепло воспринято как судьями, так и зрителями.

Также роскошный итог конкурса украсила ещё одна представительница России — 30-летняя Александра Великжанина из Калуги, которая завоевала титул «Третья вице-миссис Европа». Успех обеих моделей подчеркивает высокие достижения российских женщин на международной арене и вдохновляет других стремиться к вершинам.

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