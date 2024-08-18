Жительница Челнов украла у коллеги 740 тысяч рублей во время обеда

В Челнах женщина похитила у своей коллеги 740 тысяч рублей во время обеденного перерыва. Когда работница ненадолго отошла, оставив телефон без присмотра, ее 46-летняя соратница воспользовалась моментом и перевела себе крупную сумму денег. Эта простая схема вскоре была раскрыта. Пострадавшая обратилась в полицию. Теперь её коллегу ожидает уголовное преследование по обвинению в краже.

Сотрудники долго обменивались мнениями по поводу происшествия, обсуждая, как можно предотвратить подобные случаи в будущем. Некоторые из них считали, что необходимо с большей внимательностью относиться к своим личным вещам, особенно к устройствам, содержащим важную информацию и доступ к финансам.

Следователь, занимающийся делом, отметил: кража произошла по причине недостаточной бдительности. Важно сохранять осторожность даже в дружеской атмосфере на работе и уметь устанавливать границы между личной жизнью и профессиональной деятельностью.

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