Новости Татарстана
· 16+ · Альбина Шафеева

Жительница Челнов украла у коллеги 740 тысяч рублей во время обеда

В Челнах женщина похитила у своей коллеги 740 т...

yeisk.info

Подписаться в Telegram

В Челнах женщина похитила у своей коллеги 740 тысяч рублей во время обеденного перерыва. Когда работница ненадолго отошла, оставив телефон без присмотра, ее 46-летняя соратница воспользовалась моментом и перевела себе крупную сумму денег. Эта простая схема вскоре была раскрыта. Пострадавшая обратилась в полицию. Теперь её коллегу ожидает уголовное преследование по обвинению в краже.

Сотрудники долго обменивались мнениями по поводу происшествия, обсуждая, как можно предотвратить подобные случаи в будущем. Некоторые из них считали, что необходимо с большей внимательностью относиться к своим личным вещам, особенно к устройствам, содержащим важную информацию и доступ к финансам.

Следователь, занимающийся делом, отметил: кража произошла по причине недостаточной бдительности. Важно сохранять осторожность даже в дружеской атмосфере на работе и уметь устанавливать границы между личной жизнью и профессиональной деятельностью.

\

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Новости Казани

день назад

Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки

какую сетку купить от тараканов

Новости Татарстана

5 часов назад

День города в Казани пройдет на высшем уровне

Интересное в Казани

2 дня назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

организация праздников казань в Казани

Новости Татарстана

22 часа назад

Массовое отравление произошло в Казанском кафе "Исфара"

Новости Татарстана

день назад

Фигуристка Алина Загитова хочет исполнить авторскую песню на шоу

Новости Казани

день назад

Экс-глава «ИнтехБанка» не отправился в ИК из-за ущерба на 713 миллионов рублей

Новости Татарстана

48 минут назад

В Татарстане после дождей появились опасные слизни
Новости России
день назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

38 минут назад

Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы

Новости Татарстана

58 минут назад

В Татарстане собрать ребенка в школу обойдется в 15 тысяч рублей

Новости Татарстана

час назад

Жители Менделеевского района отправили на СВО 3 тонны гуманитарной помощи

Новости Татарстана

час назад

Жительница Челнов украла у коллеги 740 тысяч рублей во время обеда
КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к ...
Новости Татарстана
4 часа назад

КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к 1 сентября

Новости Татарстана

4 часа назад

Хедлайнерами на открытии парка в Зеленодольске станут T-killah и Iowa

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане прогнозируют грозу

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани на строительство нового парка выделили 8 миллиардов рублей
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
5 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на ...
Новости Татарстана
5 часов назад

Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на 2 500 рублей