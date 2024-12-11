Жительница Челнов просит ускорить расследование смерти ее новорожденной дочери

Жительница Набережных Челнов просит ускорить процесс расследования смерти ее новорожденной дочери.

По словам женщины, в феврале 2022 года в одной из местных больниц во время родов её новорождённая дочь умерла из-за неправомерных действий медицинского персонала. Кроме того, по словам женщины, в медицинские документы были внесены недостоверные сведения.

Женщина полагает, что неправильная тактика действий медицинского персонала стала причиной трагедии. Она отметила, что расследование уголовного дела затягивается, и виновные до сих пор не привлечены к ответственности. Кроме того, она выразила сомнение в подлинности медицинских документов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому ускорить процесс расследования. Ситуация находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России, пишет ИА «Татар-информ».