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Жительница Азнакаево едва не убила знакомую из-за ревности

В ближайшее время следствие планирует обратитьс...

Екатерина Елисеева

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В ночь на 12 апреля 2025 года в больницу города Азнакаево была доставлена 44-летняя женщина с ножевым ранением в грудную клетку. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя местная жительница, которая дала признательные показания.

Следствием установлено, что незадолго до происшествия подозреваемая и ее сожитель проводили время за распитием спиртных напитков с потерпевшей. В какой-то момент, на почве ревности, между женщинами возник конфликт, в ходе которого хозяйка квартиры ударила гостю ножом в грудь.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемой под стражу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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